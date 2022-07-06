Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний скасував та відправив на доопрацювання порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку, на виїзд за межі місця проживання у воєнний час.
Про це він повідомив у своєму телеграмі, передає BBC.
Залужний підкреслив, що документ від початку стосувався винятково внутрішньої роботи центрів комплектування та “не створював обмежень прав і свобод громадян України”.
“Попри це, його поява в мережі спричинила численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії із перешкоджання переміщенню громадян, що стало підставою для дискредитації збройних сил України та військово-політичного керівництва держави”, – написав він.
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Відтак керівництво збройних сил підготує оновлений документ.
Раніше ЗМІ з посиланням на джерела в офісі президента повідомили, що скасувати заборону доручив президент Володимир Зеленський, який напередодні розкритикував нововведення.
“Прошу генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень”, – заявив він у своєму зверненні.
Про те, що керівництво збройних сил схвалило новий порядок, який змушує всіх військовозобов’язаних повідомляти центри комплектування про наміри залишити своє місце проживання, стало відомо 5 липня.
Новина про фактичне обмеження вільного пересування українців, насамперед чоловіків призивного віку, мала вибуховий ефект в соцмережах. Деякі політики, зокрема і від провладної партії, вже почали заявляти, що ця заборона поховає і так слабку українську економіку під час війни.
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Резонансна норма геть не є новою. Їй вже понад 30 років, бо з’явилась вона ще в першій редакції закону “Про військовий обов’язок і військову службу”, прийнятому в 1992 році.
Але тривалий час норма була “мертвою”, бо не було порядку її реалізації, пояснювала ВВС News Україна юристка Марія Звягінцева з організації “Юридична сотня”.
Тепер керівництво збройних сил такий порядок підготувало.
Експерти побоювалися, що нові правила не тільки погіршать мобільність населення, що вдарить по економіці, але також призведуть до колапсу роботи в військкоматах, які не зможуть справитись з такою кількістю заявників.
Також не було до кінця зрозуміло, що вважати місцем перебування, які можуть бути інструменти контролю та санкції за пересування без дозволу військкомату.