Залужний скасував скандальну вимогу, яка забороняла чоловікам виїжджати за межі області без дозволу військкомату

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний скасував та відправив на доопрацювання порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку, на виїзд за межі місця проживання у воєнний час.

Про це він повідомив у своєму телеграмі, передає BBC.

Залужний підкреслив, що документ від початку стосувався винятково внутрішньої роботи центрів комплектування та “не створював обмежень прав і свобод громадян України”.

“Попри це, його поява в мережі спричинила численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії із перешкоджання переміщенню громадян, що стало підставою для дискредитації збройних сил України та військово-політичного керівництва держави”, – написав він.

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Відтак керівництво збройних сил підготує оновлений документ.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела в офісі президента повідомили, що скасувати заборону доручив президент Володимир Зеленський, який напередодні розкритикував нововведення.

“Прошу генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень”, – заявив він у своєму зверненні.

Про те, що керівництво збройних сил схвалило новий порядок, який змушує всіх військовозобов’язаних повідомляти центри комплектування про наміри залишити своє місце проживання, стало відомо 5 липня.

Новина про фактичне обмеження вільного пересування українців, насамперед чоловіків призивного віку, мала вибуховий ефект в соцмережах. Деякі політики, зокрема і від провладної партії, вже почали заявляти, що ця заборона поховає і так слабку українську економіку під час війни.

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Резонансна норма геть не є новою. Їй вже понад 30 років, бо з’явилась вона ще в першій редакції закону “Про військовий обов’язок і військову службу”, прийнятому в 1992 році.

Але тривалий час норма була “мертвою”, бо не було порядку її реалізації, пояснювала ВВС News Україна юристка Марія Звягінцева з організації “Юридична сотня”.

Тепер керівництво збройних сил такий порядок підготувало.

Експерти побоювалися, що нові правила не тільки погіршать мобільність населення, що вдарить по економіці, але також призведуть до колапсу роботи в військкоматах, які не зможуть справитись з такою кількістю заявників.

Також не було до кінця зрозуміло, що вважати місцем перебування, які можуть бути інструменти контролю та санкції за пересування без дозволу військкомату.