“Це не означає, що вас завтра заберуть на передову”: голова обласної військової адміністрації про масове вручення повісток

На вулицях Тернополя та області працюють патрулі. Вони можуть вручати повістки.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Втім, це не означає термінової мобілізації особи.

Після вручення повістки громадянин має звернутися до військкомату і стати на облік.

«Зараз працюють патрулі, які вручають повістки. У нас є багато звернень і на гарячу лінію, і до мене особисто, щодо правомірності вручення цих повісток. Вони вручаються законно. При отриманні повістки ви зобов’язані з’явитися до військкомату для уточнення всіх ваших реєстраційних даних. Після цього буде прийматися рішення. Отримання повістки на руки не є підставою, що завтра вас заберуть на передову. Але це причина стати на облік. Це стосується не тільки жителів Тернопільської області, а й людей, які тимчасово перебувають у нашій області», – зазначив Володимир Труш.

Додамо, за два тижні на Тернопільщині вручили понад 800 повісток.