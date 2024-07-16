Останній день оновлення даних. Що чекає чоловіків після 16 липня

Останній день оновлення даних. Що чекає чоловіків після 16 липня.

Наближається кінцевий термін, до якого військовозобов’язані мають оновити дані в ТЦК, ЦНАПі чи в додатку Резерв+. За новим законом про мобілізацію, чоловіки 18-60 років і деякі категорії жінок мали на це два місяці, і 16 липня – останній день, коли це можливо зробити.

У суспільстві активно обговорюють, що ж буде після 16 липня як з тими, хто оновив свої дані, так і з тими, хто не оновлював. Чи пожорсткішає мобілізація, чи побільшає на вулицях блок-постів і перевірок військово-облікових документів? ВВС Україна намагалася це з’ясувати.

Що буде з тими, хто оновив дані

Станом на 7 липня – востаннє, коли звітували у міністерстві оборони – свої дані оновили трохи більше ніж 3,1 мільйона громадян.

Багато це чи мало – сказати складно, тому що всезагального перепису населення в Україні не було ще з 2001 року. І держава визнає, що точно не знає, скільки в країні військовозобов’язаних.

Досі військовий облік вели не ідеально – багато чоловіків не оновлювали свої дані, як цього вимагали закони, а під час війни багато хто виїхав.

Але, як раніше дійшла висновку ВВС Україна, загальну кількість військовозобов’язаних міністерство оцінює в 10,6 мільйона.

Що ж буде з тими, хто оновив дані?

Більшість людей робили це через додаток Резерв+, не через візит до ТЦК. Але онлайн неможливо пройти військову-лікарську комісію, яку за новим законом про мобілізацію треба проходити у воєнний час щороку.

Тож можна припустити, що багатьох із тих, хто оновив свої дані, після 16 липня очікує направлення на ВЛК.

Хоча в своїй заяві міноборони пояснило, що проходження ВЛК – це “окремий вид військового обов’язку”, тобто процес оновлення даних вважається завершеним і без візиту до лікарської комісії.

“Щоб пройти ВЛК, треба розуміти, що людина може бути потенційно мобілізованою (оновила дані без зазначення відстрочки чи наявності бронювання – Ред.)”, – пояснює ВВС Україна Федір Веніславський, депутат від провладної партії “Слуга народу” та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки.

“Якщо їхні військово-облікові спеціальності затребувані в генеральному штабі, вони можуть бути мобілізованими”, – каже депутат.

Повістки онлайн, тобто через Резерв+, військозобов’язані отримати не можуть.

Але 9 липня Кабінет міністрів упорядкував механізм централізованого друку і надсилання повісток військовозобов’язаним поштою.

Тобто процес оформлення повістки має прискоритися, стати більш автоматизованим. Представники ТЦК і СП можуть накладати кваліфікований електронний підпис у день формування повістки.

Якщо ВЛК визнає військовозобов’язаного придатним, він, скоріше за все, одразу отримає бойову повістку.

Якщо людина не прийде по повістці на проходження ВЛК – її чекає штраф від 17 до 25 тисяч гривень.

Якщо після ВЛК без поважних причин не з’явиться до ТЦК – це кримінальна відповідальність, тобто до 5 років тюрми.

Штрафи та інші покарання для тих, хто не оновив дані

Тих військовозобов’язаних, які не оновили свої дані до 16 липня – можна оштрафувати на суми від 17 до 25 тисяч гривень.

Крім того, їм так само можуть надіслати повістку – за останньою адресою, яка була в реєстрі. Якщо за цією адресою громадянин не проживає – повістку однаково вважатимуть врученою, навіть якщо він не забере її із поштового відділення.

Це правило стосується усіх військовозобов’язаних.

Депутат від “Слуги народу” Олександр Федієнко сказав виданню Київ 24, що оновити дані можна буде і після 16 липня.

“Так, автоматично всі після цієї дати стають ухильниками, які підпадають під санкції. Але ще раз хочу підкреслити, що ТЦК має провести відповідні юридичні процедурні дії з кожним військовозобов’язаним громадянином”, – сказав Федієнко.

За його словами, люди, які не змогли оновити дані до 16 липня, зможуть це нібито зробити і після 16 липня навіть без штрафу, тому що “самостійно усунули таке правопорушення”.

У суспільстві було багато розмов, що через довгі черги в ТЦК, про які часто повідомляли у соцмережах, термін оновлення даних можуть подовжити навіть до 120 днів. У Верховній Раді лежать кілька законопроєктів, які це пропонують.

Але ухвалення законопроєкту – це процедура, яка займає щонайменше декілька днів, тому надій на продовження термінів більше немає.

“І я хочу наголосити, що пропускна здатність Резерв + така, що усі охочі можуть виконати умови закону. Невиконання вимог закону – це вже суб’єктивний підхід, небажання. Як не бажають, то будуть притягатися до адміністративної відповідальності”, – каже Федір Веніславський.

Крім штрафів, людину можуть обмежити у праві керування машиною.

Щоб обмежити когось у праві керування, начальник ТЦК має підготувати заяву, її подають до суду, де без участі військовозобов’язаного протягом 30 днів цю справу розглядають, каже ВВС Україна Олена Хоменко з адвокатського об’єднання “Актум”.

Про те, що вас позбавили права керувати машиною, можна дізнатися в Дії або “вже на блок-посту чи на вулиці під час перевірки”.

Фактично всі, хто не оновив дані, після 16 липня ризикують опинитися в такій ситуації, каже Хоменко.

Щодо штрафу, то на його добровільну сплату людині 5 днів.

Якщо не сплатити штраф – можуть заблокувати рахунок. Якщо там є необхідна сума, то її спишуть, каже адвокатка.

“Якщо ні, рахунки і далі будуть заблоковані, і паралельно ТЦК може робити запити про людину до податкової, реєстру МВС та інших реєстрів, щоб зібрати повну інформацію і перелік майна, яке є в чоловіка”, – каже Олена Хоменко.

Хоменко звертає увагу на те, що сума може йти на рахунки держави кілька днів. Тобто навіть після сплати штрафу рахунки можуть бути ще кілька днів заблоковані.

Якщо людина системно не платитиме штрафів і її борг виросте до орієнтовно 150 тисяч, каже адвокатка, то її майно виставлять на торги.

Тобто майно не можуть забрати, якщо людина заборгувала державі тільки 25 тисяч. Проте штрафи можуть накладати повторно, та і різних правопорушень може бути багато – не оновив дані, не прийшов на ВЛК, не з’явився по повістці тощо.

Певне майно держава у військовозобов’язаного не може забирати – це, наприклад, колісне крісло, уточнює адвокатка.

Якщо ж у вас багато штрафів, ви зняли гроші з рахунків і у вас немає майна – це теж не вихід.

У майбутньому, вважає Хоменко, держава може знайти спосіб впливати на таких осіб і змінити законодавство, замінивши адміністративну відповідальність на кримінальну.

Чи будуть масові перевірки ТЦК

Після того, як військовозобов’язаний оновив дані, про це буде зазначено в його документах. Якщо це Резерв+, то це QR-код, який можна зчитати будь-яким пристроєм.

Це підштовхує до припущень, що на вулицях українських міст може побільшати блок-постів чи патрулів з поліцейськими і представниками ТЦК, які можуть зупиняти чоловіків і перевіряти QR-коди, щоб виявити тих, хто не оновив дані.

Але заяв про те, що такі масові заходи справді плануються, від представників влади не було.

У пресслужбі львівського ТЦК сказали, що не коментують теми, “що буде після 16 липня”, в тому числі чи будуть розгорнуті додаткові блок-пости.

Федір Веніславський повідомив ВВС Україна, що це питання до міноборони чи генштабу.

Але в пресслужбах відомств кажуть, що про це можна дізнатися тільки в командування Сухопутних військ, куди ВВС Україна вже направила запит і чекає на відповідь.

Новий закон про мобілізацію не передбачає, що після 16 липня в представників ТЦК з’являться якісь нові повноваження.

Також варто пам’ятати про те, каже адвокатка Олена Хоменко, що затримувати чоловіків на вулиці та доставляти їх до військкоматів можуть тільки поліцейські. Представники ТЦК не можуть робити це самостійно.

Варто ще пам’ятати, що згідно з новим законом про мобілізацію, чоловік не має права відмовитися від вручення повістки, каже адвокатка.

Раніше таке право в людини було, а після 18 травня – більше немає.

“Тому якщо вам дають повістку, а ви відмовляєтеся, представник поліції може починати процедуру затримання”, – каже Олена Хоменко.

Ілона Громлюк, ВВС Україна