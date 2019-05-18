Народний депутат Верховної Ради України від Всеукраїнського об’єднання “Свобода” Михайло Головко у студії програми “44 хвилини” зазначив, що в Україні підтримують мови національних меншин, але вважають, що на державному рівні потрібно користуватися українською мовою.

– У нас сьогодні понад 90 % (без Криму і Донбасу) – це є люди, які визнають себе за національністю українцями, понад 70 % – визнає своєю рідною мовою теж українську. І якщо зробимо перепис, то впевнений, що цифри будуть ще кращі. Ми нікого сьогодні не обмежуємо. Усі національності мають право вивчати та розвивати свої мови. Більше того ми нікому не забороняємо друкувати, писати іншими мовами, проте сьогодні публічно вимагаємо використовувати українську мову як державну. Так як це роблять у США, Іспанії, Франції, Німеччині… Адже це історичне рішення далося важко. І наша мова – це символ нашої держави та української нації, тому вкрай важливо зберегти її та захистити, як один із гарантів нашої безпеки і незалежності! – наголосив Михайло Головко.

Зазначимо, що Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” був підписаний 15 травня.