Загинув на робочому місці: у центрі Тернополя сталася трагедія

Тривожне повідомлення про летальний випадок надійшло 18 січня до працівників тернопільської поліції від диспетчера служби надзвичайних ситуацій.

Як виявилося, у приміщені по ремонту побутової техніки, що в обласному центрі, загинув чоловік.

Правоохоронці виїхали на місце події для з’ясування усіх обставин. Вони встановили що померлий – 64-річний тернополянин. Він орендував дане приміщення та лагодив різну техніку.

За попередніми даними, чоловікові під час роботи з приладом стало зле і він знепритомнів. Через замикання проводки сталося задимлення. Чоловік задихнувся чадним димом.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань злочинів. Тривають слідчі дії.