Злочин кваліфікували як особливо важкий. Після пограбування у місті оголосили план “Перехоплення”.

У Тернополі троє злочинців у масках пограбували валютчика. У чоловіка забрали велику суму грошей – майже мільйон гривень.

Як повідомляють у поліції, злочин було скоєно 5 листопада. На чоловіка напали у під’їзді його будинку.

Після пограбування невідомі сіли у автомобіль та втекли. Потерпілий одразу викликав поліцію.

За його словами, нападників було троє. Усі одягнуті в темний спортивний одяг, а обличчя закриті масками. На вигляд грабіжникам 20-25 років.

За попередніми даними, нападники сіли в автомобіль марки Opel на польській реєстрації.

На території області було введено оперативний план “Перехоплення”. По тривозі підняли весь особовий склад поліції.

Оперативники встановлюють місце перебування підозрюваних у пограбуванні.