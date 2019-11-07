Злочин кваліфікували як особливо важкий. Після пограбування у місті оголосили план “Перехоплення”.
У Тернополі троє злочинців у масках пограбували валютчика. У чоловіка забрали велику суму грошей – майже мільйон гривень.
Як повідомляють у поліції, злочин було скоєно 5 листопада. На чоловіка напали у під’їзді його будинку.
Після пограбування невідомі сіли у автомобіль та втекли. Потерпілий одразу викликав поліцію.
За його словами, нападників було троє. Усі одягнуті в темний спортивний одяг, а обличчя закриті масками. На вигляд грабіжникам 20-25 років.
За попередніми даними, нападники сіли в автомобіль марки Opel на польській реєстрації.
На території області було введено оперативний план “Перехоплення”. По тривозі підняли весь особовий склад поліції.
Оперативники встановлюють місце перебування підозрюваних у пограбуванні.