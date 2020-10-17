За минулу добу на Тернопільщині зареєстровано чотири летальних випадки внаслідок COVID-19.
Померли 61-річний мешканець Гусятина, 80-річна жінка із села Устечко Заліицького району і дві жительки Теребовлі – 71 та 86 років.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Загалом в області за добу підтверджено 245 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (41 особа)
Бережанський район (12 осіб):
• м. Бережани – 8
• с. Біще – 1
• с. Курапатники – 1
• с. Нараїв – 1
• с. Шибалин – 1
Борщівський район (51 особа):
• м. Борщів – 22
• с. Іванків – 3
• с. Білівці – 2
• с. Пилатківці – 1
• с. Верхняківці – 4
• с. Кривче – 1
• с. Висічка – 1
• с. Стрілківці – 2
• с. Королівка – 1
• с. Михайлівка – 2
• смт Скала-Подільська – 4
• смт Мельниця-Подільська – 3
• с. Мушкатівка – 1
• с. Кудринці – 1
• с. Бурдяківці – 1
• с. Цигани – 1
• с. Бабинці – 1
Бучацький район (5 осіб):
• м. Бучач – 2
• с. Порохова – 1
• с. Підзамочок – 1
• с. Жизномир – 1
Гусятинський район (0 осіб)
Заліщицький район (2 особи):
• с. Бедриківці – 1
• с. Блищанка – 1
Збаразький район (7 осіб):
• м. Збараж – 3
• с. Колодне – 1
• с. Залужжя – 1
• с. Синява – 1
• с. Синягівка – 1
Зборівський район (3 особи):
• м. Зборів – 2
• с. Присівці – 1
Козівський район (12 осіб):
• смт Козова – 1
• смт Козлів – 4
• с. Кальне – 1
• с. Щепанів – 1
• с. Слобідка – 1
• с. Плотича – 1
• с. Ценів – 1
• с. Дмухівці – 2
Кременецький район (21 особа):
• м. Кременець – 11
• м. Почаїв – 2
• с. Будки – 1
• с. Шпиколоси – 1
• с. Підлісці – 3
• с. Сапанів – 1
• с. Білокриниця – 1
• с. Лосятин – 1
Лановецький район (17 осіб):
• м. Ланівці – 12
• с. Юськівці – 1
• с. Нападівка – 1
• с. Білозірка – 2
• с. Михайлівка – 1
Монастириський район (0 осіб)
Підволочиський район (25 осіб):
• смт Підволочиськ – 11
• с. Старий Скалат – 2
• с. Хмелиська – 4
• с. Іванівка – 2
• с. Оріховець – 2
• с. Качанівка – 3
• с. Климківці – 1
Підгаєцький район (6 осіб):
• м. Підгайці – 4
• с. Гологоча – 1
• с. Сільце – 1
Теребовлянський район (7 осіб):
• м. Теребовля – 4
• смт Дружба – 1
• смт Микулинці – 1
• с. Стара Могильниця – 1
Тернопільський район (21 особа):
• с. Великі Гаї – 6
• с. Петриків – 7
• c. Острів – 1
• смт Велика Березовиця – 2
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Грабовець – 1
• с. Мишковичі – 1
• с. Йосипівка – 1
• с. Чернилів-Руський – 1
Чортківський район (5 осіб):
• м. Чортків – 5
Шумський район (10 осіб):
• м. Шумськ – 6
• с. Кудлаївка – 1
• с. Людвище – 1
• с. Стіжок – 1
• с. Боложівка – 1
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