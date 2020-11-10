У жовтні поліцейські склали 149 адмінпротоколів за керування транспортними засобами у нетверезому стані

Минулого місяця співробітники поліції оформили 5363 адміністративних матеріалів в сфері безпеки дорожнього руху.

Серед найпоширеніших порушень: перевищення водіями швидкості, керування транспортними засобами без документів та напідпитку, нехтування водіями правилами зупинки та стоянки, недотримання правил дорожнього руху пішоходами та велосипедистами.

У жовтні на дорогах Тернопільщини трапилося 232 дорожньо-транспортних пригод. З них 53 – з потерпілими, в яких 4 людей загинули та 62 отримали травми. Двадцять сім аварій вчинили водії, які сіли за кермо напідпитку. В результаті цих автопригод шестеро людей зазнали травм.

Вісімнадцять аварій трапилося за участю пішоходів, п’ять з велосипедистами. У цих ДТП троє людей загинули, вісімнадцять отримали травми.

Серед причин ДТП: перевищення безпечної швидкості, порушення правил маневрування та виїзд на смугу зустрічного руху.