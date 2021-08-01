За добу від COVID-19 вакцинували майже три тисячі мешканців області

Майже три тисячі жителів Тернопільщини вакцинувалися від COVID-19 у п’ятницю.

Про це повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Загалом від початку вакцинальної кампанії у краї імунізувалося понад 120 тис. людей.

Наразі в області працює 11 центрів масової вакцинації. Там щеплення можуть отримати всі охочі жителі краю від 18 років.

“У місті Тернополі працює два пункти вакцинації: один на Злуки 45, там можна отримати щеплення препаратом Файзер, на Коцюбинського 3 застосовується препарат Модерна, також у торговому центрі “Подоляни” застосовується вакцина Модерна. На Шпитальній 4 щеплення проводимо вакциною АстраЗенека. Запрошуємо всіх на вакцинацію. Модерна – мРНК вакцина, така ж сама, як і Файзер, але її умови зберігання не -75 градусів, а – 20 градусів. Ця вакцина є 15-дозна, тобто на один флакон потрібно 15 осіб. Ревакцинація цим препаратом відбувається через 28 днів”, – зазначає Ольга Ярмоленко.

Додамо, пункти щеплення планують відкрити у великих селах. Таким чином вакцинацію намагаються зробити більш доступною для жителів краю. Втім, на заваді залишаються антивакцинальні настрої.