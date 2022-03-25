За попередню добу тернопільські поліцейські вилучили шість транспортних засобів у нетверезих водіїв.
Співробітники поліції Тернопільщини продовжують роботу щодо виявлення осіб, які сіли за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Порушників притягують до адмінвідповідальності, а їхні транспортні засоби вилучають та передають на потреби Збройних сил України.
За інформацією Управління патрульної поліції в Тернопільській області, за минулу добу патрульні виявили шістьох водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння. На порушників складені адмінматеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм доведеться сплатити 17 тисяч гривень штрафу та їх позбавлять водійських прав на рік.
У нетверезих водіїв транспортні засоби вилучили та помістили на майданчики тимчасового тримання до часу їх передачі для потреб оборони України. Такі дії визначаються Законом України “Про передачу, примусове відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану”.
Загалом станом на 24 березня правоохоронці вилучили уже 88 транспортних засобів у нетверезих водіїв на території області.