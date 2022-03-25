За попередню добу тернопільські поліцейські вилучили шість транспортних засобів у нетверезих водіїв.

Співробітники поліції Тернопільщини продовжують роботу щодо виявлення осіб, які сіли за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Порушників притягують до адмінвідповідальності, а їхні транспортні засоби вилучають та передають на потреби Збройних сил України.

За інформацією Управління патрульної поліції в Тернопільській області, за минулу добу патрульні виявили шістьох водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння. На порушників складені адмінматеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм доведеться сплатити 17 тисяч гривень штрафу та їх позбавлять водійських прав на рік.