За дев’ять місяців 2021 року до бюджету Тернопільської громади надійшло 2 мільярди 467,8 мільйонів доходів. Це майже на 49 мільйонів більше від запланованого. Таким чином план доходів за 9 місяців виконали на 102%.

Про це розповіла заступник міського голови Вікторія Остапчук під час десятої сесії міської ради.

– Всі кошти, які надійшли до бюджету громади за 9 місяців дали можливість в цілому забезпечити виконання видаткової частини до річного плану на 59,8 % та спрямувати на фінансування галузей 2 мільярди 296,9 мільйона гривень, – повідомила Вікторія Остапчук. – В тому числі, по загальному фонду профінансовано 1 мільярд 907,1 мільйона та по спеціальному – 389,8 мільйона. За рахунок отриманих коштів профінансовано заклади освіти на загальну суму 975,5 мільйона, заклади охорони здоров’я – на 67,9 мільйона, заклади культури – на 23,9 мільйона, заклади соціального захисту та заходи в цій галузі – на 76,6 мільйона. На утримання житлово-комунального-господарства було перераховано 219 мільйонів, на фізичну культуру та спорт – 76,1 мільйона. На виплату зарплати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та здійснення оплати комунальних послуг за спожиті у звітному періоді енергоносії направлено відповідно 942,4 мільйона та 64,4 мільйона, або частка зарплати у загальних видатках становить 41%, а енергоносіїв – 2,8%.

За рахунок внесених змін до бюджету громади, за словами Вікторії Остапчук, на утримання галузей було додатково направлено 1 мільярд 115,6 мільйона гривень. З них на зарплату – 19 мільйонів, на енергоносії – 17,4 мільйона, на капітальні видатки –181,8 мільйона, на інші видатки – 55,9 мільйона. На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з держбюджету було додатково направлено 750 мільйонів, а також на будівельно-ремонтні роботи Палацу спорту на проспекті Злуки – 91,6 мільйона гривень.