“З Україною в серці”: на Донеччині загинув тернополянин Михайло Павлик

Під час виконання військового обов’язку на Донеччині загинув Тернополянин, старший солдат 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ Михайло Павлик.

Про це повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю 105-ї бригади Юрій Кульпа.

Михайло Володимирович до останнього дня служби був з Україною в серці.

Читайте також: “З ранніх літ ріс сиротою. Тепер без батька залишився син”: від осколка ворожого снаряду загинув боєць з Тернопільщини

Патріот, доброволець, який з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист рідної країни. Він назавжди залишиться у пам’яті побратимів як справедливий, мужній та відважний воїн.

Панахида відбудеться 8 липня о 18 годині в будинку печалі по вулиці Микулинецька. Поховають бійця в селі Долина на Теребовлянщині.

Вічна пам’ять Герою! Глибокі співчуття рідним та близьким.