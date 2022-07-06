“З ранніх літ ріс сиротою. Тепер без батька залишився син”: від осколка ворожого снаряду загинув боєць з Тернопільщини

Як ми повідомляли, на фронті загинув 27-річний боєць із Зборівської громади Андрій Кобильник.

Трагедія сталася у Херсонській області під час масованих артилерійських обстрілів. Ворожий осколок забрав молоде життя Андрія. Про це у Фейсбуці повідомив секретар Зборівської міської ради Олександр Парацій.

Андрій Кобильник народився 7 грудня 1995 року у багатодітній сім’ї. З малих років залишився сиротою – його виховувала бабуся. Разом із нею та братами проживав у селі Футори. Навчався у Зборівському коледжі.

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, чоловік навіть не думав ухилятися від військового обов’язку – хотів гідно відслужити і повернутися додому з перемогою…

У захисника залишився сиротою син та брати з родинами.

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“Він був надзвичайно світлою, доброю і чуйною людиною!.. Вірним і щирим другом, гордістю і великою надією для рідних! Андрій любив грати у футбол… – розповідає Олександр Парацій. – Всією нашою громадою, висловлюємо щирі співчуття рідним Андрія! Нехай Господь Бог і Пречиста Діва Марія допоможуть пережити це страшне горе! Вічна Слава Герою України! Дякуємо, що тримав над нами мирне небо! Ти назавжди у нашій пам’яті і серцях!”.

У зв’язку з важкою втратою 7 липня на Території Зборівської громади оголошене Днем жалоби.

Про зустріч полеглого Героя України на малій батьківщині буде повідомлено додатково.