Працівники Тернопільського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за фактом таємного викрадення чужого майна. Невідомі особи накриміналили в селищі міського типу Великі Бірки.

Потерпілий розповів, що припаркував свій транспортний засіб поблизу будинку. Вранці повернувшись до іномарки він виявив, що крадії демонтували чотири колеса. Про подію повідомив правоохоронців. Завдані збитки краянин оцінив на суму 7000 гривень.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 ККУ. Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місце знаходження зловмисників.