Турнір з дворового міні-футболу пройде у Тернополі протягом серпня.

У змаганнях братимуть участь діти вікових категорій 10 — 12 та 13 — 15 років. Ігри відбуватимуться на універсальних спортивних майданчиках міста.

Команди складатимуться з восьми гравців. Для участі у змаганнях необхідно попередньо зареєструватися, – зазначила керівниця Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення Галина Федорович. Змагання розпочинатимуться о 16.00.

«Переважно до таких змагань долучаються не професіонали, а любителі футболу. Саме для таких любителів ми і проводимо такі змагання. Ми знаємо, що це одні з найулюбленіших турнірів у Тернополі, тому їх буде аж 8! Кубок буде розіграно в двох вікових категоріях. Турніри відбудуться на універсальних спортивних майданчиках. Розпочинаються турніри 4 серпня і завершаться 21 серпня – фінальними змаганнями. Поспішай зареєструвати свою команду за номером (096) 360-87-56».

Такі чемпіонати у Тернополі проводять п’ятий рік поспіль. Минулоріч у турнірі взяло участь близько двох десятків команд, цьогоріч очікують не менше учасників.

Софія Романська