Його знало пів міста: на фронті загинув уродженець Тернопільщини

22 липня на війні загинув іванофранківець Ігор Пилипко.

Про це “Галицькому кореспонденту” повідомила тітка бійця Квітослава Крижанівська.

Воїн народився 20 квітня 1974 року на Тернопільщині. Навчався в Івано-Франківську, переїхав сюди. Багато років працював завідувачем майстерні на художньому факультеті в ПНУ. Потім – на приватному підприємстві, займався деревообробкою.

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“Його знало пів Франківська, бо був майстром своєї справи, – розповідає тітка. – Умів і любив працювати з деревом, постійно щось вигадував, впроваджував нові розробки – неймовірно творчий. Чуйний, спокійний, ніколи голосу не підвищив, не грубив нікому, вмів слухати людей”.

До ЗСУ чоловіка призвали на початку березня. Він служив разом зі своїм давнім другом, колегою Володимиром Клідом, родом з тлумацького села Олешів. Разом вони і загинули.

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Вдома в Ігоря Пилипка залишилися батьки, дружина і двоє синів – 19 і 9 років.

Сьогодні, 25 липня, о 19:00 у Домі смутку на вул. Ребета відбудеться парастас за померлим. Об 11 годині, 26 липня, у Домі смутку розпочнеться церемонія похорону.

Поховають бійця поруч із бойовим побратимом Володимиром Клідом на Алеї Слави на міському кладовищі.