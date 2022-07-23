Сьогодні, 23 липня, у Чорткові попрощалися із загиблим на російсько-українській війні Героєм Володимиром Чмілем.

Старший стрілець 24 окремої механізованої бригади ім. короля Данила, сержант, чортків’янин Володимир Чміль (1979 р. н.) загинув 9 липня внаслідок ракетного удару, скоєного російськими окупаційними військами у місті Часів Яр, що на Донеччині.

Прощались із військовим та служили панахиду у церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Поховали його у рідному селі Долина Теребовлянської громади.

“Володимир назавжди у наших серцях. У серці кожного українця. Дякуємо за все, Герою…”, – зазначають у Чортківській міській раді.