У селі Буцнів Великоберезовицької громади зустріли тіло загиблого воїна Ярослава Романовича Мокрія.

Односельчани на колінах віддали шану нашому захиснику, який загинув на фронті, обороняючи незалежність і волю України від російських окупантів, повідомляють на сторінці селищної ради.

Життя воїна, учасника АТО/ООС з села Буцнів Ярослава Мокрія обірвали рашисти під час ракетного обстрілу на Донеччині.

Читайте також: Стало відомо про ще одного загиблого внаслідок ракетного удару бійця з Тернопільщини

Ярослав Мокрій народився 13 жовтня 1977 року. У загиблого Героя залишились дружина, син та батьки.

Чин похорону розпочнеться у п’ятницю, 22 липня, об 11:00 годині.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким…

Вічна пам’ять Герою!

Читайте також: Загинув у запеклому бою: Тернопіль прощається з Ігорем Худим. ВІДЕО