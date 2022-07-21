Стало відомо про ще одного загиблого внаслідок ракетного удару бійця з Тернопільщини

9 липня внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами міста Часів Яр Донецької області загинув мешканець села Долина колишнього Теребовлянського району Володимир Чміль.

Про це повідомили на сторінці Теребовлянської міської ради.

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Володимир Чміль був старшим стрільцем 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, сержантом. Йому було 43 роки.

Мешканців краю закликають завтра, 22 липня, зустріти з молитвою і лампадками домовину з тілом захисника та вшанувати його пам’ять.

Орієнтовний час зустрічі – 11 година (перехрестя біля греко-католицької церкви святого Миколая у Теребовлі).

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