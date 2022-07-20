Сотні мешканців Підгаєцької громади на колінах та зі сльозами на очах зустріли тіло загиблого на війні бойового медика-Героя Андрія Асадова.

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“Україна кровоточить…

Підгаєччина ридає…

Кожне українське серце стискається від болю…

Знову і знову найкращі сини і дочки України на жертовний вівтар кладуть свої життя.

Поклав і своє молоде життя світлий та щирий хлопець, справжній патріот та незламний духом воїн- медик, 24- річний Андрій Асадов, тіло якого сьогодні, 20 липня, зустріли на колінах у рідних Підгайцях.

Ось і повернувся з війни Андрійко, але, на жаль, не до бабусі, матері, рідних, друзів та побратимів, а повернувся, щоб піти у Вічність і захищати Україну вже із Небес…

Спи спокійно Герою… Царство Небесне…”, – ідеться у повідомленні Підгаєцької міської ради.

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Чин похорону відбудеться завтра, 21 липня, об 11-й годині.