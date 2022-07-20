Сьогодні стало відомо про загибель на війні ще двох мешканців Тернопільщини.
Захищаючи Україну полягли Володимир Нанинець і Олег Маркович. Обидвоє проживали у Підгаєцькій громаді.
Про важку втрату повідомили на сторінці Підгаєцької міської ради.
“Підгаєччина знову осиротіла: одразу двох вірних синів України забрала клята війна…
З глибоким сумом та великою скорботою повідомляємо, що загинули на російсько-українській війні, виконуючи свій громадянський обов’язок, жителі Підгаєцької громади:
Нанинець Володимир Михайлович, уродженець села Ваги, та
Маркович Олег Васильович, уродженець села Новосілка Підгаєцької громади.
Немає слів… Немає сліз… Немає сил…
Залишилась одна біль і ненависть до ворога…
Висловлюємо глибокі співчуття сім’ям загиблих. Нехай Господь допоможе пережити це страшне горе.
Царство Небесне Героям… Вічна пам’ять…”, – ідеться у повідомленні.
Про дату і час зустрічі зустрічі тіл загиблих і їх похорону буде повідомлено додатково.