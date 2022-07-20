“Залишилася лише біль і ненависть до ворога”: на війні загинули ще двоє мешканців Тернопільщини

Сьогодні стало відомо про загибель на війні ще двох мешканців Тернопільщини.

Захищаючи Україну полягли Володимир Нанинець і Олег Маркович. Обидвоє проживали у Підгаєцькій громаді.

Про важку втрату повідомили на сторінці Підгаєцької міської ради.

“Підгаєччина знову осиротіла: одразу двох вірних синів України забрала клята війна…

З глибоким сумом та великою скорботою повідомляємо, що загинули на російсько-українській війні, виконуючи свій громадянський обов’язок, жителі Підгаєцької громади:

Нанинець Володимир Михайлович, уродженець села Ваги, та

Маркович Олег Васильович, уродженець села Новосілка Підгаєцької громади.

Немає слів… Немає сліз… Немає сил…

Залишилась одна біль і ненависть до ворога…

Висловлюємо глибокі співчуття сім’ям загиблих. Нехай Господь допоможе пережити це страшне горе.

Царство Небесне Героям… Вічна пам’ять…”, – ідеться у повідомленні.

Про дату і час зустрічі зустрічі тіл загиблих і їх похорону буде повідомлено додатково.