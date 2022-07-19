Захищаючи Батьківщину загинув бойовий медик з Тернопільщини, мешканець села Старе Місто Андрій Асадов.

Бійцю було лише 24 роки.

Про важку втрату повідомили на сторінці Підгаєцької міської ради.

Відомо, що Андрій Асадов загинув поблизу населеного пункту Спірне Бахмутського району Донецької області, виявивши стійкість та мужність при виконанні свого громадянського обов’язку.

“Знову серце обливається кров’ю…

Знову Підгаєччина плаче…

Знову Господь забрав до Небесного Легіону найкращого…

З великим сумом та жалем повідомляємо, що загинув на війні, захищаючи нашу Батьківщину, бойовий медик – Андрій Романович Асадов (15.03.1998 – 18.07.2022), житель села Старе Місто.

Висловлюємо щирі співчуття бабусі, матері, всім рідним, близьким, друзям та побратимам Андрія…

Знову Україна втрачає цвіт нації…

Не забудем… Не пробачим…

Вічна пам’ять…”