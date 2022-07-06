Його зброя – кулемет і пісня: як музикант з Тернопільщини боронить рідну землю на сході. ВІДЕО

Хлопець з Тернопільщини боронить Україну: історія музиканта, який став кулеметником.

Він захищає Україну не лише кулеметом, а й піснею. Молодий талановитий вокаліст з Тернопільщини, пішов у лави територіальної оборони ще у перші дні повномасштабної війни росії в Україні. З Заходу він опинився на Сході і жодного дня, попри постійну небезпеку, про це не пошкодував. Його серце наповнене патріотизмом, любов’ю до рідної землі і всього українського. Захисник упевнений – бити ворога та виганяти його потрібно якнайшвидше і не дати його брудним рукам просуватися глибше. Історію про музиканта, який став кулеметником, розповідає запорізький телеканал TV5.

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Солдат-кулеметник, який до 24 лютого працював далеко від дому. Родом Назар з Тернопільщини. Коли зрозумів, що рідна земля палає від ракет та повномасштабного вторгнення кремлівських окупантів, повернувся й пішов у лави тероборони. Наразі боронить Схід України.

Хлопець боронить українську землю не лише з РПК-74. Ще одна його потужна зброя – українська пісня.

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