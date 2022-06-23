Боєць з Кременця, котрий виставив на аукціон власні нагороди, зібрав кошти на чотири автомобілі для свого підрозділу. ВІДЕО

Військовослужбовець з Тернопільщини Андрій Біндас, який в соцмережі виставив на аукціон свої 20 орденів та медалей, не продавши жодної нагороди назбирав кошти на 4 автомобілі для ЗСУ.

Нагадаємо, щоб придбати чотири автомобілі для свого підрозділу військовослужбовець з Кременця Андрій Біндас продавав свої нагороди на аукціоні. Їх, каже чоловік, отримав за 6 років служби у різних підрозділах ЗСУ, ідеться в сюжеті Суспільного.

“Перша – найдорожча. Це відзнака командира дивізіону артилерійської розвідки 44-ї бригади. Я ї отримав однією з перших. Це ще була Попасна, 2017 рік. Виставив на аукціон відзнаку за 5 тисяч гривень”, – каже військовослужбовець.

На придбання автомобілів потрібно було зібрати 12 тисяч євро і 200 тисяч гривень. Чоловік розповів, що на передовій машини потрібні постійно:

“Це разові автомобілі. Вони приймають участь на “нулях”. Артилерія противника може їх знищити в любий час. Тобто, крім того, що ми купуємо вже, має ще бути резерв. Тобто, одні купуються, одні доставляються, одні вже на передовій”.

Андрій Біндас каже, на аукціон виставив найдорожче, що в нього є.

“В мене товариш продав дачу. Кошти пішли на волонтерство, закупівлю всього необхідного. В мене дачі немає, щось таке продати теж нема. А медалі, нагороди – те що маю”.

Військовослужбовець каже, що нагороди залишаться у нього.