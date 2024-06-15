Жахлива трагедія у Вінниці: військовий вбив дружину та її подругу і застрелився сам. ФОТО

У Вінниці 13 червня 2024 року 23-річний військовий застрелив 18-річну дружину та важко поранив її 19-річну подругу, а потім наклав на себе руки. Поранена дівчина наступного дня померла в лікарні.

Про вбивство без уточнення того, що його скоїв військовий, 13 червня повідомила поліція, опублікувавши фото і відео з місця події, передає видання NV.UA.

Зазначається, що поранена дівчина встигла викликати швидку, але відчинити двері парамедикам та поліції вже не змогла, тому правоохоронці потрапили у квартиру на третьому поверсі через вікно.

Всередині вони виявили, крім пораненої, тіло загиблої. Правоохоронці з’ясували, що її чоловік під час сварки відкрив вогонь у квартирі. Вбивши дружину та важко поранивши її подругу, він пішов у безлюдну прибережну зону Південного Бугу у Вінниці, де вистрелив собі в голову.

Поліцейські знайшли та вилучили пістолет, гільзи та інші речові докази та розпочали кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Журналіст Костянтин Андріюк повідомив, що 19-дівчина, яка була госпіталізована з важкими пораненнями, наступного дня померла у лікарні.

За його даними, загинули дві відомих стрімерки — Віра Пантера та її подруга Наталя, а вбивця був військовим Михайлом Мазуром — «служив два роки і отримав контузію, тож, за словами близьких знайомих, психологічний стан мав нестабільний».

«У день трагедії прийшов у квартиру, яку орендувала його дружина Наталія з подругою Вірою, щоб поговорити. Михайло Мазур не хотів погоджуватися на розлучення, якого так хотіла дівчина. За словами товариша, хлопець сильно ревнував кохану», — зазначив Андріюк.

Він також написав, що, на думку друзів Мазура, найімовірніше він привіз зброю з фронту.