Український клубний футбол якщо й не впав у прірву, то вже точно поступово скочується в глибоку яму. Об’єктивні причини цього до болю відомі, але чи варто все списувати на труднощі війни? Адже мимоволі створилася бажана для певної категорії вболівальників ситуація: легіонерів у командах обмаль, а отже, є шанс проявити себе доморощеним гравцям. Шанс, мабуть, є, але скористатися ним вони не дуже поспішають.

У єврокубках цієї осені від України виступатиме той мінімум команд, який був відомий заздалегідь: “Шахтар” – у груповому турнірі Ліги чемпіонів, а “Зоря” – у групі Ліги конференцій. Всі інші – “Дніпро-1”, “Динамо”, “Ворскла” – не змогли пробитися крізь сито кваліфікації. “Зоря” могла опинитися і в Лізі Європи, однак поступилася в двобої за перепустку туди празькій “Славії” (0:2, 2:1). Зовсім невеликі шанси виступати в Лізі конференцій були у “Динамо”: тиждень тому кияни поступилися в першому матчі на формально домашньому стадіоні в Бухаресті турецькому “Бешикташу” – 2:3. У матчі-відповіді ліквідувати дефіцит не вдалося – поразка 0:1. Причому, не скажеш, що незаслужена: динамівці нічим не змогли підкріпити на полі свої амбіції, нехай і у найнижчому за рангом євротурнірі. Трохи більше надій на виступ в тій же Лізі конференцій, здавалося, було у “Дніпра-1”, який у першій грі розійшовся миром зі словацьким “Спартаком” – 1:1. У повторному поєдинку (у тій же Словаччині – невеселі реалії воєнного часу) ці надії зберігалися до 106 хвилини екстратайму, після чого остаточно випарувалися – 2:1 на користь гостей-господарів.

Тим часом жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів у Монако визначило суперників для “Шахтаря”. “Гірники” були в третьому кошику посіву, отож сподіватися на особливу милість жеребу не могли. Він її й не виявив: суперниками українського клубу будуть “Барселона”, “Порто” і бельгійський “Антверпен”. Перша думка: ну, хоча б за третє місце можна спробувати зачепитися. За нею одразу ж друга: сьогоднішній “Шахтар” сильніший за той же “Антверпен”?