Жінка “на лікування доньки” віддала шахраям усі заощадження та коштовності.

1150 євро, 200 доларів, 6000 гривень та золоті вироби – усе це віддала жителька Саранчуківської територіальної громади невідомим. Єдине, що запам’ятала пенсіонерка, що до неї приїжджала жінка у медичній масці.

18 вересня близько 20:00 до потерпілої на стаціонарний телефон подзвонили невідомі і повідомили захливу новину. Додзвонювачі сказали, що її донька, яка мешкає в Італії, потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. Стан важкий, а тому на лікування потрібно 50 тисяч Євро.

Пенсіонерка таких грошей не мала і сказала про це невідомим. Останні її запевнили, що будь-яка копійка допоможе врятувати життя, а тому варто віддати усе, що є.

Пенсіонерка погодилася, а за деякий час біля її будинку зупинилося авто і до неї вийшла невідома. Усі кошти та коштовності, які були вдома, жителька Бережанщини віддала. Лише згодом вона зв’язалася із родичкою і зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Працівники поліції встановлюють підозрюваних та опрацьовують камери відеоспостережень.