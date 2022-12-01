Саджанці, які планували посадити біля ЗОШ №10, попри обіцянки, в лісовому господарстві не надали.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав керівник ГО «ЕКОАЛЬЯНС» Олександр Філь. передає 0352.ua. За його словами, ямки, які викопали школярі, щоб посадити дерева, йому довелося закопати.

“Слово надав, слово забрав. На фото це я закопую лунки які викопали діти учні 10 школи, у які не було чого садити. Мова іде про нового начальника Обласного управління лісового та мисливського господарства Золотого Павло Степановича.

Справа у тому що ГО «ЕКОАЛЬЯНС» більше 10 років співпрацювала з управлінням. Жодного разу не було, що би після домовленості про допомогу школі, дитячому садочку керівник не дотримався наданого слова.

Справа у тому що Павло Степанович таку допомогу рахує халявою. Не оздоровленням екологічного середовища навколо школи, не екологічним вихованням дітей, а халявою.

Шкода, що людей з такою духовністю ставлять на такі посади, думаю що він нічого доброго для лісової галузі не зробить. Після звернення до керівника Держлісагенства України Юрія Болоховця нам пообіцяли надати саджанці. Але за погодних умов вже було пізно, перенесли на весну, побачимо”, – написав Філь.

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