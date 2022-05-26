Начальника обласного управління лісового та мисливського господарства області Олега Яремка звільнили з посади.

Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець, передає Суспільне.

Замість нього обов’язки керівника лісової та мисливської галузі на Тернопільщині виконуватиме Павло Золотий. Раніше він був головним лісничим Хмельниччини. Голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець призначив Павла Золотого на посаду заступника. Він виконуватиме обов’язки керівника з понеділка, 30 травня.

Юрій Болоховець повідомив, що призначити начальника управління поки не можуть. Це пов’язано із досудовим розслідуванням щодо колишнього керівника управління Олега Яремка.

За словами голови агентства лісових ресурсів, лісова галузь Тернопільщини на останньому місці в Україні за показниками. Змінили керівника, зокрема, через низькі показники управління, порівняно з іншими регіонами. Один із таких – середня заробітна плата працівників.

“По Україні в цій галузі люди отримують в середньому 17 тисяч 400 гривень, тоді як в Тернопільській області – 13 з половиною тисяч. А в сусідній Хмельниччині – середня зарплата працівників лісгоспів – 30 тисяч гривень. Показники критичні в порівнянні з сусідніми областями. Якщо прирівнювати до середніх по галузі – це є неправильно. Ви маєте свої умови, ви маєте свої багаті ліси, тому ви маєте рівнятися на рівних. Є дуже багато запитань. У першу чергу, я вважаю, це неефективний менеджмент, який призвів до такої ситуації. Але колектив живий, нормальний, професійний. Сьогодні ми пропонуємо на тимчасового виконувача обов’язків теж професійну людину з сусідньої області, яка має реальні успіхи в цій справі”, – сказав Юрій Болоховець.

Новий виконувач обов’язків керівника обласного управління лісового господарства Павло Золотий розповів, що на цій посаді його основне завдання – належне ведення лісового господарства.

“Працюватиму над покращенням фінансового стану підприємства, бо в умовах війни підприємство лісового господарства є одним з наповнювачів бюджету. Будемо розглядати питання модернізації процесів. Також серед завдань – підвищити продуктивність, полегшити працю людей, дати гідну зарплату”.

У грудні 2021 року речниця Львівського управління Держбюро розслідувань Тетяна Муравель повідомила, що Держбюро розслідувало справу про службову недбалість Олега Яремка. За версією слідчих, він не забезпечив охорони лісів на території чотирьох заказників. За її словами, ДБР двічі зверталось до суду з клопотанням про відсторонення Олега Яремка від займаної посади. Суд відхилив ці клопотання.

Коли саме звільнили з посади колишнього керівника управління Олега Яремка, Суспільному пообіцяли прокоментувати під час чергового брифінгу в обласній військовій адміністрації. Зв’язатися з Олегом Яремком нам поки не вдалося, його номер перебуває поза зоною досяжності.