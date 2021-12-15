Майже три мільярди гривень надійде у бюджет Тернопільської громади наступного року. Такий прогноз дають фахівці фінансового управління міськради. Запропонований ними проект бюджету на 2022 рік прийняли на засіданні виконкому 15 грудня.

При плануванні бюджету враховано прогнозований ріст мінімальної зарплати, який становитиме наступного року 6,4%, розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тарифна сітка для працівників бюджетної сфери, а також значний ріст енергоносіїв, який у наступному році становитиме 180-190 відсотків.

– Дохідна частина бюджету прогнозується у сумі 2 мільярди 963,7 мільйона гривень, що більше показника 2021 року на 382 мільйони, – розповіла Вікторія Остапчук, заступниця міського голови. – Дохідна частина бюджету складається із власних доходів і міжбюджетних трансфертів і прогнозується у сумі 2 мільярди 873,1 мільйона. По власних доходах це 2 мільярди 293,5 млн і по доведених частково трансфертах – 579,6 мільйона. Що стосується спеціального фонду, то його дохідна частина обрахована у сумі 90,7 мільйона, що на 49,5 мільйона менше від очікуваних власних надходжень 2021 року. Зменшення відбувається за рахунок коштів пайової участі у зв’язку із відміною даного платежу. Видатки бюджету громади на 2022 рік плануються у сумі 3 мільярди 221,1 мільйона, втому числі по загальному фонду 2 мільярди 462,6 мільйона та по спеціальному – 758,5 мільйона.

У бюджеті закладено на виплату зарплати з нарахуваннями для бюджетної сфери 1 мільярд 469,9 мільйона. Як зауважила Вікторія Остапчук, це складає майже 46% від всіх видатків бюджету. А на енергоносії передбачено 231,7 мільйона, що становить більше 7% усіх видатків.

На одну із найзатратніших галузей – освіти – закладено 1 мільярд 499,1 мільйона гривень, тобто 46,5% від усіх видатків бюджету. Із бюджету громади передбачено 924 мільйони та субвенція з держбюджету у розмірі 575 мільйонів.

На заклади охорони здоров’я передбачено 109,7 мільйона, в тому числі, на програму «Здоров’я громади» – 35,9 мільйона. Програмою передбачені безкоштовні рецепти, зубопротезування і медикаменти для учасників АТО та інших категорій населення, а також кошти для надання медичної допомоги хворим на ковід.

На утримання житлово-комунального господарства запропоновано 679,5 мільйона, що становить 21,2% від усіх видатків. На заклади культури заклали 93,1 мільйона. На утримання установ фізкультури і спорту передбачено 110, 6 мільйона. У наступному році на умовах співфінансування продовжать будівництво Палацу спорту, на який буде виділено 12 мільйонів. Також передбачені кошти на першу чергу робіт із реставрації Старого замку у сумі 4,3 мільйона. На умовах співфінансування проведуть капремонт бігових доріжок центрального стадіону, на що заплановано 3,1 мільйона.

На транспортне господарство передбачено 126,3 мільйона. Як зазначила Вікторія Остапчук, вперше у бюджеті передбачена покілометрова оплата за надані транспортні послуги громадським пасажирським транспортом Тернополя у сумі 91,3 мільйона. На підтримку КП «Інтеравіа» заклали 2,2 мільйона, щоб продовжити програму «Безпечний двір», а також встановлення камер на території громади.

Проект бюджету громади на 2022 рік мають розглянути і затвердити на черговій сесії міськради, яка відбудеться 17 грудня.