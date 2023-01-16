До азартних ігор в Україні з кожним роком ставляться все терпляче. Причин тому кілька, легалізація азартних ігор зробила азартну сферу чи не головним платником податків країни, тому саме компанії з азартної сфери зараз бажаний роботодавець. Про підсумки 2022 року та плани на 2023 у цьому матеріалі.

Ігрова індустрія впоралася з новими викликами

Вся Україна весь 2022 рік протистояла військовій агресії. Кожен на своєму фронті та азартна галузь непогано впоралася. Так, про плани розвитку довелося забути, але при цьому скрізь відмічено зростання навіть на українському ринку. Ігорка виявила імунітет до проблем ще в період ковіда, коли руйнувалися буквально всі галузі, але в азартній сфері спостерігалася стабільність із прогресуючим зростанням. Принаймні це стосується онлайну, офлайн у цьому аспекті набагато волатильніше і залежить від стабільності ситуації в країні. Саме офлайн постраждав і цього разу, а ось онлайн-бізнес виявився стійким навіть в умовах блекауту. Коли з осені почалися обстріли критичної інфраструктури здавалося, що онлайн гемблінг опиниться в такій же складній ситуації, як і офлайн. Але за даними рейтингу Казино онлайн-казино впоралися і помiтних втрат в клієнтах помічено не було, ближче до кінця року навіть відмічено невелике зростання, відносно абсолютних цифр року. Ну і це відбилося за податковими відрахуваннями.

За даними Рейтинг Казино лише за оплату ліцензій гральний бізнес перерахував у скарбницю суму 1,16 млрд грн. Примітно, що згідно з планом, 2022 року державний бюджет мав отримати від сфери азартних ігор 1.18 млрд грн. І цю цифру очікувань було сформовано ще до військових подій, у мирний час. У результаті вдалося зібрати 98% від запланованої суми, що можна вважати неймовірним успіхом.

Стає очевидним, що потенціал ринку величезний, військові події внесли свої корективи, але індустрія показала свою стійкість та вміння працювати у складних умовах. Можна припустити, що якщо у надскладній ситуації азартна сфера здатна досягати цілей, поставлених без урахування такого ризику як війна, то за сприятливих умов потенційна вигода для держави обчислюватиметься мільярдами гривень щороку.

Компанії з «iгорки» – бажаний роботодавець

З тієї ж причини компанії з ігорки стали бажаним роботодавцем. Зараз, в умовах військового протистояння, багато компаній не можуть похвалитися стабільністю фінансування. Поза ударом виявилися компанії з IT та гемблінгу.

Одночасно дефіцит кваліфікованих спеціалістів, необхідних для роботи у наземних та віртуальних клубах, зберігається. Особливо відчутним є недолік професіоналів, які знають нюанси роботи на майданчиках інтернет казино, зі спортсбуками або iGaming, в Україні. Крім того, виникає інтерес з боку зарубіжних роботодавців. Достатньо зробити обзор Toto Casino, одного з найбільших сервісів Вірменії, щоб у цьому переконатися.

Тож зараз спостерігається надлишок пропозицій від рекрутерів. Пошук не обмежується досвідченими фахівцями. Інтерес представляють особи, які мають профільні софт-скіли.

Тому спостерігається надлишок пропозицій від рекрутерів. Пошук не обмежується досвідченими фахівцями. Інтерес становлять особи, які мають профільні софт-скіли. Подальше навчання співробітників організатори азартних ігор готові брати на себе. Це чудовий шанс для IT фахівців. Вже сьогодні можна отримати роботу в ніші, якій передбачається інтенсивний розвиток на найближчі десятиліття. Але з бекграунду до ІТ можна з успіхом знайти роботу в ігровій галузі. Головне позбавитися неправильного сприйняття, що гральна сфера – це погано і працювати у ній соромно. Це вже далеко не так, азартна сфера, там де є легалізація, це повноцінний учасник ринку, зі стійкими позиціями.

У пошуках російського сліду чи «полювання на відьом» почалося

Нині в Україні починається «полювання на відьом». Боротьба з російським слідом у розпалі і впаде ще чимало голів у промисловості. Все почалося зі скандальної видачі ліцензії 1хBet ще навесні, коли військова агресія була в самому розпалі. Тоді КРАЇЛ відмежувався від звинувачень, заявивши, що 1хBet не має російського сліду. Але вже влітку, після інформаційної кампанії, КРАЇЛ довелося дати задню та визнати, що легальна діяльність 1хBet в Україні є неприйнятною.

Серед компаній, що втратили ліцензію, виявилися:

ТОВ “Твоя беттингова компанія” (дві ліцензії на роботу в Україні російської букмекерської контори 1xBet).

ТОВ «Плей Фан Інвестмент» (ставки на спорт та інтернет-казино «Фан Спорт»);

ТОВ “Альфагейм” (інтернет-казино);

ТОВ “Джокер UA” (інтернет-казино).

Причиною анулювання ліцензій стало виявлення поліцією невірних відомостей у документах, поданих для отримання ліцензії. Також був прихований факт діяльності компаній на користь громадян Росії.

Крім цього активно йдуть запити від регулятора КРАЇЛ щодо блокування сайтів та платіжних систем. Таким чином, триває очищення ринку від нелегальних операторів, які оперує на території України без ліцензії та податкових відрахувань.

Швидкі ігри – конкурент слотам

Ковід виявив букмекерському світу швидкі ігри. Вони й до цього були, але їхня затребуваність була значно нижчою, а ковід показав, що клієнт готовий і дозрів на швидкі ігри, і постковидний період це тільки підтвердив. Мікробеттінг – це природне продовження швидких ігор, тільки вже на прикладі великого спорту. Сама технологія мікробеттингу пішла від компанії Simplebet, вона дозволяє укладати парі на короткострокові, проміжні результати спортивних подій. Знову ж таки, тут все, як любить букмекер: висока маржинальність (від 7,5%), швидкий оборот коштів, мінімум часу гравцеві на подумати, а також фактично відсутність будь-яких стратегій, чистий рандом, тільки з зірками на ігровому майданчику замість ноунеймів . Такий продукт активно просуватиметься в букмекерському середовищі вже наступного року, ось тільки, окрім гарантованого прибутку, принесе й побочку у вигляді лудоманії. Так як подібний вид ігор мало чим відрізняється від слотів за своєю механікою – ставка на удачу та швидкість розрахунку події, а отже, і наслідки будуть аналогічні.