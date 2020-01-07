Малокомплектні школи на Тернопільщині можуть залишитися без державного фінансування. А рішення щодо їхнього функціонування прийматимуть місцеві органи влади.

Міністерство освіти і науки ще у жовтні 2019 року оголосило про намір припинити фінансування деяких малокомплектних шкіл. Серед причин – чималі витрати на підготовку учнів у таких закладах. Навчання одного школяра у наповненому загальноосвітньому навчальному закладі державі в середньому обходиться у двадцять тисяч гривень, а в малокомплектному – у сто тисяч гривень. При цьому якість освіти у малокомплектних школах переважно низька.

На Тернопільщині нараховують близько 120 малокомплектних шкіл, – зазначає начальник управління освіти і науки ОДА Ольга Хома. Без фінансування у наступному навчальному році можуть залишитися заклади, у яких навчається менше 30 учнів.

«На Тернопільщині у школах чи не найнижча наповнюваність класів. У міських школах наповнюваність класів складає на рівні 21 – 23 учнів. У сільських школах в класі в середньому навчається 6 – 7 учнів. Малокомплектною вважається школа І ступеня, у якій навчається менше десяти учнів. Якщо йдеться про малокомплектну дев’ятирічку, то це заклад, де навчається менше сорока учнів. Якщо у школі І-ІІІ ступенів навчається менше ста учнів, вона теж вважається малокомплектною».

Профспілки області готові оскаржувати рішення про закриття шкіл, оскільки в регіоні до кінця не вирішеним залишається питання з підвезенням дітей до навчальних закладів.

Софія Романська