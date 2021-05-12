Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» показали, що 65% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, 22% – у правильному. 13% – не визначилися. Відносно краще оцінюють напрямок розвитку країни молоді опитані (18-29 років), мешканці обласних центрів та виборці партії «Слуга народу».

Про відкриття ринку купівлі/продажу землі сільськогосподарського призначення з 1 липня 2021 року знають дві третини опитаних (46% – багато чули про це, 32% – щось чули). 22% нічого по це не знають. Останніх більше серед наймолодших опитаних, мешканців міст, та тих, хто не має земельного паю.

Третина опитаних вважають, що найбільше вплинув на прийняття рішення про запровадження ринку обігу (купівлі/продажу) земель сільськогосподарського призначення Президент і Верховна Рада. Лише 12% вважають, що на це рішення вплинув Уряд країни.

77% переконані, що рішення про запровадження в Україні ринку купівлі/продажу земель сільськогосподарського призначення, повинне прийматися на всеукраїнському референдумі. 16% – не підтримують такої ініціативи. 58% однозначно готові взяти участь у такому референдумі, 17% – скоріше б взяли участь, 20% – не взяли б участі.

64% з тих, хто взяв би участь у такому референдумі і визначився із відповіддю, проголосували б проти запровадження в Україні ринку купівлі/продажу земель сільськогосподарського призначення. 36% – підтримали б цю ініціативу.

79% проти надання іноземцям права купувати в Україні землі сільськогосподарського призначення. Підтримують таку ініціативу лише 15%.

65% опитаних вважають, що в уряді повинні працювати спеціалісти з досвідом роботи у владі, 23% – за так звані «нові обличчя».

У парламентському рейтингу лідирує партія «Слуга народу» (22,8% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати). За партію «Європейська солідарність» – 14,4%, партію «Опозиційна платформа – За життя» – 13,7%, партію «Батьківщина» – 12,2%. Рейтинг інших партій значно нижчий. Так, Радикальну партію підтримують 3,7% опитаних, партію Шарія – 3,6%, партію «Українська стратегія Гройсмана» – 3,5%, ВО «Свобода» – 3,4%, партію «Сила і честь» – 3,2%, партію «За майбутнє» – 3,0%. Рейтинг інших політичних сил нижче 3%.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 23-27 квітня 2021 р.