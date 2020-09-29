Положення про громадський простір в Тернопільській міській територіальній громаді та участь жителів громади в його плануванні розробили у міській раді. Документ затвердили на нещодавньому засіданні виконавчого комітету.

– Ми продовжуємо працювати над збільшенням кількості відкритих даних та залученню широкого кола громадськості до прийняття тих чи іших рішень, – зауважив міський голова Сергій Надал. – Це Положення визначає загальні засади створення громадського простору, і як жителі беруть уачсть у його плануванні, розробці технічної документації, проектуванні архітектурної документації тощо. Йдеться про участь громадськості в обговоренні облаштування парків, площ, бульварів, пляжів, пішохідних та велосипедних доріжок та інших грмоадських просторів. Обговорення відбуватиметься через публічні консультації. Це те, що раніше ми вже намагалися робити, а зараз приймаємо у вигляді документу, який буде обов’язковим до виконання.

У Положенні визначено, що громадський простір – це складова простору в межах населеного пункту, яка є відкритою та доступною для всіх її користувачів, що також включає території загального користування, визначені відповідно до містобудівної документації, а також будівлі і споруди, які знаходяться у комунальній власності, спеціально призначені для використання необмеженим колом осіб з метою проведення комунікацій, дозвілля, рекреації, проведення масових заходів, організації пішохідних потоків тощо.

Є два шляхи проведення публічних консультації з облаштування громадських просторів. Перший – збір пропозицій від жителів через портал електронних консультацій. Другий – створення робочої групи та організація публічних консультацій під час планування такого об’єкту. До робочої групи обов’язково входитимуть представники осіб з інвалідністю, молодіжної ради, громадських організацій. Пропозиції, які надходитимуть під час обговорень будуть враховувати при плануванні громадських просторів.

Ольга Трач