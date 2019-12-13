Впродовж семи місяців волонтери ініціативи “Тернопіль – місто щасливих сімей” виходили на вулиці Тернополя та опитали близько 700 тернополянок щодо проблем, пов’язаних із материнством та доступністю інфраструктури у їх місті. Результати відверто невтішні.

Більшість опитаних тернопільських мам нарікають на незручність проїзду візочками у громадському транспорті (68,1%), незадовільний стан тротуарів (65,6%) і надто високі бордюри (52,1%). Також матері жалілись, що у закладах майже немає пеленальних столиків, дитячих кімнат у відпочинкових закладах та пандусів як таких. 35% опитаних жінок називаються це конкретною проблемою, яку, на їх думку, вирішити цілком можливо. Але незважаючи на всі проблеми понад 70% матерів почувають себе щасливими матерями.

Опитування проводилось у рамках ініціативи “Тернопіль – місто щасливих сімей”. Координаторка проєкту Ірина Яремчук каже, метою опитування є створення комфортних умов для сімей, для народження, виховання та розвитку дітей.

“Зручне перебування з дітьми у закладах відпочинку, у комунальних закладах є пріоритетом для нас і ми б хотіли, щоб це стало пріоритетом і для місцевої влади. Але щоб вирішити проблеми, потрібно їх, насамперед, окреслити.”



Тішить, що понад 60% активних матерів готові долучатися до вирішення проблем, які стосуються комфорту їхніх сімей у Тернополі.