Незаконне заволодіння транспортним засобом інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції мешканцю Хмельниччини. Чоловік викрав автомобіль тернополянина.

Із з заявою про крадіжку до правоохоронців звернувся потерпілий мешканець обласного центру. Авто «ВАЗ 2109» невідомий викрав уночі з двору будинку.

Пошуки зловмисника завели поліцейських до сусідньої області. Підозрюваним у автоугоні виявився 32-річний житель Хмельницького. Чоловік, вже неодноразово притягувався до відповідальності за скоєння крадіжок, однак у такий спосіб і далі продовжував заробляти на прожиття. Часто приїздив до Тернополя де й вкотре накриміналив. Автівку злодій приглядів у дворі. Зумів її відчинити та на вкраденому транспорті подався у сусідню область. Залишив її в дворі свого помешкання. Там її і знайшли працівники поліції спільно з хмельницькими колегами.

За фактом злочину відкрите кримінальне провадження згідно статті 289 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.



