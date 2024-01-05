Виховала не одне покоління: на сотому році життя відійшла у вічність вчителька з Тернопільщини

На сотому році життя померла найстаріша жителька села Оришківці Чортківського району Угляр Софія Михайлівна.

Софія Михайлівна народилася 28 серпня 1924 року у селі Багатківці. Вийшовши заміж, переїхала в село Оришківці, де все життя пропрацювала вчителькою початкових класів.

“Софія Михайлівна була доброю, чуйною та працелюбною людиною. Вона любила свою роботу, дітей та рідне село. Виховала не одне покоління учнів, які з теплотою згадують її як мудрого наставника та доброго друга.

Проживши довге достойне життя, вона була прикладом для наслідування”, – розповіли у Копичинецькій міській раді.

Вічна пам’ять і царство небесне! Щирі співчуття рідним та близьким!