Під стінами Тернопільської обласної державної адміністрації та поліції відбувається мітинг, організований активістами “Правого сектору “Тернопільщина, за відставку Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Як повідомляють Тернополяни, активісти принесли шини та прийшли з прапорами “Правого сектору” та національними.
“Ми сьогодні протестуємо і вимагаємо відставки Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, – заявив Назар Сарабун, керівник “Правого сектору” на Тернопільщині. – Аваков має піти. І також ми передаємо звернення від “Правого сектору” депутатам обласної ради щодо ініціювання рішення про відставку Авакова”.
Далі активісти рушили під стіни обласного управління поліції з тими ж вимогами.