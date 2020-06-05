Під стінами Тернопільської обласної державної адміністрації та поліції відбувається мітинг, організований активістами “Правого сектору “Тернопільщина, за відставку Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Як повідомляють Тернополяни, активісти принесли шини та прийшли з прапорами “Правого сектору” та національними.

“Ми сьогодні протестуємо і вимагаємо відставки Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, – заявив Назар Сарабун, керівник “Правого сектору” на Тернопільщині. – Аваков має піти. І також ми передаємо звернення від “Правого сектору” депутатам обласної ради щодо ініціювання рішення про відставку Авакова”.

Далі активісти рушили під стіни обласного управління поліції з тими ж вимогами.

Детальніше – у відео Файне місто.

Протест біля Тернопільскої ОДА: активісти вимагають відставки Авакова Протест біля Тернопільскої ОДА: активісти вимагають відставки АваковаПідписуйтесь на нашу сторінку в Facebook, дивіться стріми наживо, коментуйте та діліться із друзями, найцікавіші авторські матеріали читайте на нашому сайті. Будь з Файним і все буде Файно! – Хочете повідомити важливу новину, телефонуйте 0677993977 Опубліковано Файне місто Четвер, 4 червня 2020 р.