Понад 43 тисячі гривень за виграний сучасний мобільний гаджет віддав житель Чортківського району.

Чоловік повірив невідомим і віддав усі заощадження. Лише після того, як зрозумів, що потрапив у пастку шахраїв, звернувся до поліції.

У ході перевірки стало відомо, що потерпілий у месенджері Telegram побачив оголошення про розіграш нового Apple 14 Pro Max. Він виконав усі умови і отримав сповіщення про те, що став переможцем.

Продавець @AppieGoncharenko повідомив жителю Тернопільщини про подарунок, але уточнив, що потрібно оплатити податковий збір та кілька обов’язкових проплат, які йому пообіцяли повернути після отримання виграшу.

“Переможець” погодився з усім і як результат – на два рахунки перевів 43160 гривень. Проте ні телефону, ні грошей не отримав і написав заяву до поліції.