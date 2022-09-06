До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жителя Києва про те, що невідома особа викрала його мобільний телефон марки “iPhone”.

Зі слів потерпілого, він перебував в одному із закладів харчування в Тернополі. Зайшовши до вбиральні, там випадково залишив свій телефон. Коли ж повернувся через декілька хвилин, засобу зв’язку вже не було.

Співробітники карного розшуку встановили особу зловмисника за допомогою камер відеонагляду, розміщених у закладі. Причетним до крадіжки виявився 32-річний уродженець Дніпра, який наразі оселився у Тернополі.

Чужий мобільний телефон він встиг продати на ринку, поліцейські встановлюють особу покупця.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.185(крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.