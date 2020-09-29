Аварія сталася 27 вересня.

За попередньою інформацією, група реагування патрульної поліції на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Мишковичі, наздоганяла порушника, який рухався на автомобілі VOLKSWAGEN POLO. Кермувальник намагався обігнати рейсовий автобус, але побачивши правоохоронців, спробував з’їхати вправо, зачепивши задню частину рейсового автобуса, що курсував за маршрутом Космирин-Тернопіль.

В результаті аварії з травмами до лікарні потрапило троє пасажирів з іномарки, серед яких – двоє дітей, 2013 та 2016 років народження.