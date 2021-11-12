8 листопада, близько 19.30, на автодорозі поблизу Бережан, у селі Шибалин в ДТП загинуло подружжя – Алли та Володимира з Тернополя, а їх 5-річний син Назарчик, який перебував в машині, опинився в реанімації. Весь час з дитиною в лікарні перебуває тітка Назарчика – Марія Штепована.

11 листопада у селі Гиновичі поховали Аллу та Володимира, а Назарчик, який вижив в аварії, досі думає, що батьки живі, просто знаходяться в іншій лікарні. Про це пишуть Тернополяни.

“Я їду якраз з села, до Назарчика в лікарню – сьогодні був похорон, – зізнається жінка. – Назарчик не знає, що батьків немає, він думає, що вони в іншій лікарні, адже під час аварії він весь час був при свідомості. Позавчора був дуже в емоційному стані – весь час кричав, що хоче маму…”

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За словами тітки, фізичний стан дитини стабільний, з головою є незначні проблеми – були численні травми і колоті рани обличчя – лікарі вже провели одну операцію, зараз знову будуть збирати консиліум, щоб проводити іншу.

“Швів багато на личко наклали, він же головою вилетів в лобове скло, хоча перебував у дитячому кріслі, – зауважує пані Марія. – Він впізнає, але нікого до себе не допускає, він всю ніч кричав, кричав що хоче мами, ми сказали, що мама і тато в іншій лікарні. Але знаєте, потім він сам нам говорив, що тато забрав маму в лікарню. Я думаю, що як його поліція відвозила з місця ДТП, то напевно йому тоді так і сказали, що мама з татом в іншій лікарні”.

До 5-річного Назарчика приходив старший братик Саша, то хлопчик просив забрати його додому.

“Саші 16 років, він був на похороні, коли приходив до Назарчика, то виходив в коридор, не міг говорити, – каже Марія Штепована. – Та і вмене комок в горлі, коли він починає питання ставити. Питає мене – “Я мертвий?!”, і тут же сам відповідає – “Ні, я живий, мама зникла з татом”.

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Аллі було 42, її чоловікові Володимиру – 48. 5-річний Назарчик їх спільна дитина, також з ними проживав 16-річний Саша, син Алли від першого шлюбу. У Володимира залишився ще 7-річний син Роман від першого шлюбу.

“Рома також мав їхати в тій машині, Володя хотів взяти його на день народження до бабці, – пригадує жінка. – Але хлопчик не поїхав”.

Сьогодні рідні думають про те, щоб Назарчик пошвидше одужав, хочуть забрати його додому та вирішувати питання з опікою.

“Психолог каже, що не брехати дитині, але я не можу сказати, що ти залишився живий, а тато і мама померли, – наголошує пані Марія. – Головне, щоб він поправився, щоб ми забрали його додому. Я з чоловіком могли б взяти і Назарчика і Сашу, у нас четверо своїх дітей. Але ми ще нічого не взнавали, ніякі документи не збирали, бо сьогодні були похорони…”.

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Вчора Назарчик грався, їв йогурт, істерики не було, з ним сиділи подружки Алли.

“Два місяці тому десь Алла поховала маму свою – а сьогодні ми поховали Аллу з моїм братом – з Володьою, – разом похоронили в селі Гиновичі, Бережанський район був, зараз ніби Тернопільський”, – підсумовує жінка, бо спішить в Тернопільську обласну дитячу лікарню до 5-річного Назарчика.

Щоб допомогти дітям, які залишилися сиротами та рідним Алли і Володі, можна перерахувати гроші на картку Марії Штепованої, рідної сестри загиблого Володимира – – 5168 7573 7106 5899, або ж на картку старшого сина Алли – 5168 7451 0100 1888 – Олександр Мищишин.

Нагадаємо, 8 листопада, близько 19.30 на автодорозі поблизу Бережан у селі Шибалин загинуло подружжя, а їх 5-річний син опинився в реанімації.

Вчора, коли поховали Аллу та її чоловіка, у суді Тернополя обрали запобіжний захід для водія, який сів за кермо напідпитку, врізався у машину Алли та Володимира та забрав два життя. Чоловіка взяли під варту в залі суду, хоча захисник наполягав відпустити його під домашній арешт.

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