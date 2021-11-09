У жахливій ДТП на Тернопільщині загинули чоловік і жінка. ВІДЕО

Жахлива автопригода сталася 8 листопада о 19:00 на автодорозі М-30 “Стрий-Ізварине”, у селі Шибалин Бережанської територіальної громади.

Як повідомили у ДСНС, там зіткнулися автомобілі “Daewoo Lanos” та “Skoda Yeti”. До ліквідації наслідків ДТП залучали рятувальників.

Водій “Skoda Yeti” отримав травми легкого ступеня, його не госпіталізували. На жаль, водій і пасажирка “Daewoo Lanos” загинули на місці ДТП, а малолітнього пасажира цього автомобіля передали працівникам швидкої допомоги. Хлопчика доправили до дитячої лікарні у Тернополі.

Обставини цієї події встановлюють співробітники поліції.

Відео Руслана Фіняка