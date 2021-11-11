Водію, що у стані алкогольного сп’яніння вчинив ДТП поблизу Бережан, у якому загинуло подружжя, обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Тернопільською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо водія, який у стані алкогольного сп’яніння вчинив ДТП, в результаті якого загинули 2 пасажирів та травмовано 5-річну дитину (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

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Аварію скоєно близько 19.00 год 8 листопада 2021 року на автодорозі М-30 «Стрий-Ізварине» поблизу с. Шибалин. Водій автомобіля Skoda Yeti у стані алкогольного сп’яніння не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з Daewoo Lanos. Подружжя, що було в салоні автомобіля, від удару загинули на місці події, а їх 5-річного хлопчика швидка доправила до реанімації лікарні.

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Прокурором доведено в суді обґрунтованість підстав для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави особі, підозрюваній за ч. 4 ст. 286 КК України.

Триває розслідування, яке здійснюють слідчі поліції.

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