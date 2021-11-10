П’ятирічний Назарчик у реанімації: збирають кошти для дітей, батьки яких загинули у жахливій ДТП. ФОТО

На Тернопільщині допомоги небайдужих потребують діти, котрі залишилися сиротами з вини п’яного водія. Їхні тато і мама загинули, бо один чоловік, будучи у стані алкогольного сп’яніння, сів за кермо та виїхав на зустрічну смугу руху.

Подружжя Алли та Володимира Подоляк загинуло на місці аварії. Відомо, що родина поверталась зі святкування 70-річного ювілею матері Володимира. Разом з батьками в салоні авто їхав їхній 5-річний син Назарчик, повідомляє Файне місто.

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Аби дістати малюка з понівеченого авто, рятувальникам знадобилася спецтехніка. Зараз дитина у важкому стані в реанімації. За його життя борються лікарі. Вдома на Назарчика чекає його 16-річний братик Сашко.

Рідні, друзі, колеги та знайомі й досі не можуть повірити у те, що Алли та Володимира більше немає, що їхні серця зупинилися так швидко.

“Я не хочу вірити в те, що сталося… у нашій пам’яті Алла завжди красива, чарівна, молода, добра, щира жінка, любляча і турботлива матір для своїх дітей, хороша напарниця і просто добра Людина… Аллочко, для мене ти завжди будеш жива, я пам‘ятаю тебе тільки такою,як на цьому відео…”, – зазначила Валентина Матвіїв-Стасюк.

“Добра, творча, працьовита, завжди готова прийти на допомогу. П’яний водій забрав життя Алли і її чоловіка.

Залишились сиротами двоє дітей… Ми навчалися з Аллою в одній групі в університеті. Сумуємо нині з рідними”, – висловила співчуття рідним та близьким загиблого подружжя Іванна Гошій.

“Серце розривається і стоїть одне запитання: чому? Страшна звістка, в яку важко повірити! Прошу молитву за їх синочка Назарчика, який зараз в реанімації. Боже, оздорови дитинку і прийми цю пару в Царство Небесне!

Скажіть мені, що це неправда…”, – Наталя Маряш.

Якщо у вас є можливість допомогти дітям, зробіть це. Перерахувати кошти ви можете на банківський рахунок: 5168 7451 0100 1888 (Олександр Мицишин – старший син Алли Подоляк).

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Нагадаємо, 8 листопада о 19:00 на автодорозі М-30 «Стрий-Ізварине» у селі Шибалин трапилася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, 43-річний водій у стані алкогольного сп’яніння сів за кермо автомобіля Skoda Yeti. Не впорався з кермування та виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з Daewoo Lanos. В салоні зустрічного авто знаходилися чоловік, жінка та 5-річний хлопчик.

Відео: Валентина Матвіїв-Стасюк