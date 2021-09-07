Інформацію про проекти громадського бюджету, які реалізували у Тернополі за попередні чотири роки тепер можна знайти на інтерактивній карті. Розробили її міська рада спільно з Центром розвитку інновацій.

З 2017 до 2020 року в місті реалізували 73 проекти, які були ініційовані жителями. З міського бюджету на них витратили 41,5 мільйонів гривень. Найбільше проектів реалізовано в категоріях: спорт, освіта, культура. Найменше у категоріях: безпека та громадський порядок, телекомунікації, зв’язок та інформаційні технології, навколишнє середовище.

Усю інформацію можна відфільтрувати за роками, категоріями та адресами. При вборі категорії відображається кількість реалізованих проектів у ній та їхня загальна вартість. При виборі будь-якого проекту на карті відображається його категорія, рік реалізації, назва, автор, адреса і вартість. Також подається посилання на веб-портал «Єдина платформа місцевої електронної демократії», де розміщено повний опис та історію проекту.

Частину із 23 пропозицій «Громадського бюджету 2021» у Тернополі вже реалізували. Так, 6 вересня на території загальноосвітньої школи №23, що у мікрорайоні «Канада», відкрили сучасний спортивно-відпочинковий комплексу з вуличними тренажерами та майданчиками для занять спортом. Цього місяця заплановано завершити й інші проекти із категорії «Спорт»: «Живемо спортивно» на території ТЗОШ №15; легкоатлетичний стадіон з футбольним полем – ТЗОШ № 18; модернізація території між школами №26 та №27, створення майданчика для заняття різними видами спорту.

А до 30 вересня триває прийом заявок на участь у «Громадському бюджеті-2022» та «Шкільному громадському бюджеті-2022».