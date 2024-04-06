Ворожка з Instagram “зняла пороби” з мешканки Чорткова за 180 тисяч гривень

Жителька Чорткова, довірившись «ворожці», втратила всі свої заощадження, а після цього звернулася за допомогою до поліції.

За попередньою інформацією, 21-річна жінка в месенджері Instagram знайшла оголошення про зняття поробів.

Вона одразу написала невідомій та домовилася про проведення обрядів. Пообіцявши розв’язати всі проблеми, «ворожка» протягом кількох тижнів дурила жертву і виманювала в неї гроші для ритуалів. Тернополянка кількома платежами перерахувала “помічниці” 180 тисяч гривень.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження згідно з ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.