Чотириста продуктових наборів сформували у Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування. Їх доставили додому потребуючим жителям обласного центру. Акцію реалізували волонтери проекту «Місто турботи».

Як повідомив директор Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування Віталій Хоркавий, одинокі та малозабезпечені жителі обласного центру залишають повідомлення про потреби у продуктах на «гарячій лінії». Фахівці розглядають їх та по можливості відправляють допомогу. У Тернополі працює кілька мобільних груп, які займаються адресною доставкою благодійної допомоги. Відтак цими днями у домівки малозабезпечених людей відвезли чотири сотні пакунків із продуктами.

Додамо, благодійний проект «Місто турботи» започаткували у Тернополі на початку карантину. Ідея у тому, що жителі міста, які мають можливість, жертвують продукти та речі першої необхідності, а потребуючі люди отримують їх. Долучитися до проекту може кожен, для цього необхідно звернутися до міського центру соціального обслуговування.

Софія Романська