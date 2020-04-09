Тернопільські волонтери взялися допомагати одиноким літнім людям. Вони збирають для них продукти та гігієнічні засоби.

“Під час карантину і не лише в цей час ми намагаємося допомагати та підтримувати стареньких, немічних, самотніх бабусь та дідусів, а також наших захисників, які отримали важкі поранення на війні!”, – розповідає волонтерка Христина Феціца. Благодійну допомогу доставили до будинку проживання одиноких стареньких людей. “У будинок Спільноти Святої Вероніки передали памперси, чай та хліб! Пані Світлані, яка опікується старенькими людьми з інвалідністю, передали памперси, вату та рис з соєю. Добрі люди з великими серцями, дякую за вашу чуйність, любов та небайдужість!”.

За словами волонтерів, нині на Тернопільщині до благодійних проектів долучається чимало небайдужих людей. Жителі краю готові підтримувати і надавати допомогу тим, хто опинився в скрутному становищі під час карантину.

Софія Романська