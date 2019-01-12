Володимир Кравець: “Життя мешканців Вишнівецької громади намагаємося зробити комфортнішим”

Найперше керівництво Вишнівецької громади намагалося зробити комфортнішим життя її мешканців.

– Зрозуміло, що за два роки, відколи створена наша громада, не так багато зроблено, але й немало. Працювали над ремонтом доріг не лише у Вишнівці. У цьому напрямку роботи є чимало, адже лише в центрі громади близько 70 відсотків доріг не мали твердого покриття. Також вдалося відновити освітлення вулиць, облаштувати тротуари. Люди, які бачать, як проводиться благоустрій у тих чи інших місцях, запитують: «А коли таке робитимуть у нас?» Пояснюємо, що намагаємось працювати за принципом: якщо десь зробили освітлення, то в іншому місці – дорогу, а десь поклали тротуар або ж більше уваги приділили школі чи садочку, – розповів Володимир Кравець.

Голова громади переконаний: хто відвідує Вишнівець, особливо його центральну частину, той, однозначно, помітить позитивні зміни, особливо оновлений сквер із фонтаном і тротуари.

– А ще дуже багато зроблено ремонтів у школах. Так у Вишнівецькій школі за останніх 30 років практично ніхто не ремонтував класів та коридорів. У 2018 році нам вдалося повністю відновити другий поверх. Відвідувачі навчального закладу говорять, що ця частина зроблена за європейським зразком. Керівництво громади, відвідуючи школи Польщі та Естонії, може ствердно сказати, що це справді так. Працюємо одразу в двох напрямках, окрім ремонту, намагаємось наповнити класи також сучасним обладнанням. Зрозуміло, є ще перший поверх, який плануємо завершити в 2019 році. В освітянській сфері відкрив двері перед малюками дитсадок у селі Бодаки, якого там не було, а також відкрито додаткову групу в садку Вишнівця. Це дуже зручно для батьків, які не мали з ким залишити своїх дітей. Сподіваюся, у такому ж напрямку керівництво громади буде працювати і в 2019 році, щоби зробити ще більш комфортнішим життя мешканців нашої громади, – підсумував Володимир Кравець.